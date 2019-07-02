14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате из-за пожара
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1 июля 14 моряков-подводников погибли на научно-исследовательском глубоководном аппарате из-за пожара, сообщает издание «Интерфакс».
Глубоководный аппарат предназначался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. Пожар возник в ходе измерений биометрических измерений. Моряки отравились продуктами горения.
Расследование происшествия контролирует главнокомандующий ВМФ.
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