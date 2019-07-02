На бывшего главного архитектора Нижнего Тагила завели уголовное дело

По информации «Вечерних ведомостей», 24 июня на территории «Титановой долины» произошел конфликт между Вахтангом Ахалая и начальником по режиму безопасности Михаилом Филимоновым. В ходе разборки мужчины сломали стол, а затем Ахалая схватил нож и ранил Филимонова в шею, после чего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Официального подтверждения данных сведений нет. По версии издания, после инцидента на место драки приезжал гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов и сказал не разглашать конфликт.

В пресс-служба «Титановой долины» опровергли информацию о поножовщине.

Генеральный директор Артемий Кызласов на площадку не выезжал, оба участника приезжали в Екатеринбург для разговора. С площадки никого никуда не увозили, ни полиция, ни скорая помощь, сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь предприятия Екатерина Костромина.