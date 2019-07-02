На бывшего главного архитектора Нижнего Тагила завели уголовное дело
В Верхней Салде против руководителя ОЭЗ «Титановая долина», бывшего главного архитектора Нижнего Тагила Вахтанга Ахалая возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда».
По информации «Вечерних ведомостей», 24 июня на территории «Титановой долины» произошел конфликт между Вахтангом Ахалая и начальником по режиму безопасности Михаилом Филимоновым. В ходе разборки мужчины сломали стол, а затем Ахалая схватил нож и ранил Филимонова в шею, после чего пострадавшего госпитализировали в больницу.
Официального подтверждения данных сведений нет. По версии издания, после инцидента на место драки приезжал гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов и сказал не разглашать конфликт.
В пресс-служба «Титановой долины» опровергли информацию о поножовщине.
Генеральный директор Артемий Кызласов на площадку не выезжал, оба участника приезжали в Екатеринбург для разговора. С площадки никого никуда не увозили, ни полиция, ни скорая помощь, сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь предприятия Екатерина Костромина.
Вахтанг Ахалая занимал должность главного архитектора во времена мэрства Валентины Исаевой. После избрания Сергея Носова Ахалая уволился по собственному желанию.