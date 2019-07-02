Против тагильчанки, убившей и бросившей в мусорку младенца, возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Нижнего Тагила, которая убила своего новорождённого ребёнка и выбросила его в мусорный контейнер. Об этом TagilCity.ru сообщило свердловское управление Следственного комитета России.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Как пояснили в пресс-службе ведомства, женщина уже дала признательные показания, с её участием в настоящее время проводятся следственные действия, следователи и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ писали, что женщину задержали в Екатеринбурге. Полиция подтвердила это.
Узнав, что сыщикам стало известно, кто является матерью погибшего ребёнка, дабы избежать ответственности, женщина скрылась в областной центр на такси. В семье, в которой произошла эта трагедия, есть ещё два малолетних ребёнка — девочка и мальчик. Их женщина, прежде, чем ретироваться в другой город, оставила бабушке. Местонахождение скрывшейся установил сотрудник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Сергей Шворяк. Он же лично её задержал в Екатеринбурге на улице Мехренцева,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, труп младенца был обнаружен 1 июля в мусорном контейнере во дворе дома на улице Молодёжной. Согласно статье возбуждённого дела, женщине грозит ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.