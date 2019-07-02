Против тагильчанки, убившей и бросившей в мусорку младенца, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Как пояснили в пресс-службе ведомства, женщина уже дала признательные показания, с её участием в настоящее время проводятся следственные действия, следователи и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ писали, что женщину задержали в Екатеринбурге. Полиция подтвердила это.

Узнав, что сыщикам стало известно, кто является матерью погибшего ребёнка, дабы избежать ответственности, женщина скрылась в областной центр на такси. В семье, в которой произошла эта трагедия, есть ещё два малолетних ребёнка — девочка и мальчик. Их женщина, прежде, чем ретироваться в другой город, оставила бабушке. Местонахождение скрывшейся установил сотрудник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Сергей Шворяк. Он же лично её задержал в Екатеринбурге на улице Мехренцева,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.