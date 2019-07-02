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#домахорошо
Против тагильчанки, убившей и бросившей в мусорку младенца, возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Против тагильчанки, убившей и бросившей в мусорку младенца, возбуждено уголовное дело

Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: pixabay.com
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