СМИ: полиция Нижнего Тагила задержала мать выброшенного на мусорку мёртвого младенца

По информации издания, женщина призналась, что родила дома, затем задушила новорождённого мальчика поясом от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор, потому что «у неё уже есть двое детей, и третьего она не потянет». Её семья проживает в Дзержинском районе, ранее на учёте в полиции не состояла. Оперативники нашли женщину в Екатеринбурге, она уже доставлена в Нижний Тагил. У задержанной есть сыновья 3 и 6 лет, а также сожитель. Последний, по словам источника АН «Между строк», заявил, что на момент преступления был на работе.