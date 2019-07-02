СМИ: полиция Нижнего Тагила задержала мать выброшенного на мусорку мёртвого младенца
Полиция задержала 23-летнюю мать убитого младенца, обнаруженного накануне на мусорке в Дзержинском районе Нижнего Тагила, пишет АН «Между строк» со ссылкой на источник.
По информации издания, женщина призналась, что родила дома, затем задушила новорождённого мальчика поясом от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор, потому что «у неё уже есть двое детей, и третьего она не потянет». Её семья проживает в Дзержинском районе, ранее на учёте в полиции не состояла. Оперативники нашли женщину в Екатеринбурге, она уже доставлена в Нижний Тагил. У задержанной есть сыновья 3 и 6 лет, а также сожитель. Последний, по словам источника АН «Между строк», заявил, что на момент преступления был на работе.
По предварительным данным, женщине грозит наказание по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, труп младенца был обнаружен 1 июля в мусорном контейнере во дворе дома на улице Молодёжной.