В Екатеринбурге возле дома застрелили мужчину

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В Екатеринбурге на улице Калинина, 22 убили мужчину, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина приехал на Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии.
Очевидцы сообщили, что погибший был убит наповал, а рядом с ним находилась сумка с крупной суммой денег. Некоторые утверждают, что видели несколько миллионов рублей. Корреспондент Е1 заметил пачки с пятитысячными купюрами.
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Очевидица сообщила, что во время происшествия вышла на балкон и увидела двух убегающих мужчин.
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