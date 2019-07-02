В лесополосе Нижнего Тагила обнаружен труп мужчины
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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Накануне вечером, 1 июля, в Нижнем Тагиле был обнаружен труп мужчины. Признаков криминальной смерти нет, сообщили TagilCity.ru в следственном отделе по Ленинскому району.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Труп был обнаружен рядом с заправкой «Газпромнефть» на Свердловском шоссе. На него наткнулся прохожий, который выгуливал собаку.
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