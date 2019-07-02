В Нижнем Тагиле два человека пострадали в ДТП с КамАЗом

Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество движения ВАЗ-2110,пояснили корреспонденту TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате легковой автомобиль врезался в большегруз. В аварии пострадал 41-летний водитель легкового авто и его 45-летняя пассажирка.