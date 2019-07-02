В Нижнем Тагиле два человека пострадали в ДТП с КамАЗом
Сегодня, 14:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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2 июля на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2110 и КамАЗа.
Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество движения ВАЗ-2110,пояснили корреспонденту TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате легковой автомобиль врезался в большегруз. В аварии пострадал 41-летний водитель легкового авто и его 45-летняя пассажирка.
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Днем ранее в Екатеринбурге при попытке избежать ДТП перевернулся грузовик.
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