В Нижнем Тагиле пропал 28-летний мужчина

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В Нижнем Тагиле пропал 28-летний Тимофей Романенко. 27 июня он уехал на работу и с тех пор больше не появлялся, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
О поиске мужчины сообщила его жена. По ее словам, утром 27 июня он попал в небольшую аварию на рабочей «ГАЗели» «Тагилхлеба». Его машина столкнулась с ВАЗ-2112.
На место происшествия приехал начальник Тимофея, который вызвал ГИБДД и отпустил мужчину домой. Романенко без телефона и ключей пошел в сторону Сухоложского поселка и пропал.
В день пропажи Тимофей был одет в черные спортивные брюки, темные кроссовки, серую кепку с черным козырьком и толстовку серого цвета. Мужчина носит очки, на левой руке есть татуировка. Тимофей худощавого телосложения, рост 175–180 см.
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Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщать по телефонам полиции или + 7 (900) 043-76-31 (Анастасия) и +7 (950) 200-56-44 (Ирина).
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