В Нижнем Тагиле пропал 28-летний мужчина

О поиске мужчины сообщила его жена. По ее словам, утром 27 июня он попал в небольшую аварию на рабочей «ГАЗели» «Тагилхлеба». Его машина столкнулась с ВАЗ-2112.

На место происшествия приехал начальник Тимофея, который вызвал ГИБДД и отпустил мужчину домой. Романенко без телефона и ключей пошел в сторону Сухоложского поселка и пропал.

В день пропажи Тимофей был одет в черные спортивные брюки, темные кроссовки, серую кепку с черным козырьком и толстовку серого цвета. Мужчина носит очки, на левой руке есть татуировка. Тимофей худощавого телосложения, рост 175–180 см.