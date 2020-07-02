Мать и дочь из Нижнего Тагила устроили у себя дома наркопритон «со всеми удобствами»
Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» передали в суд дело двух тагильчанок, промышлявших торговлей зельем – это были мать и дочь, сообщает пресс-группа.
63-летняя повар из Нижнего Тагила была задержана оперативниками отдела полиции №18 – прямо на работе она хранила «зелье». При себе у предпенсионерки было 15 граммов героина, а на рабочем месте (одном из предприятий общепита города) – ещё три таких пакета, каждый из которых был завёрнут в носок.
Такую находку тагильчанка объяснила тем, что прятала наркотики от своей 41-летней зависимой дочери – дома «наркоманка со стажем» могла употребить всю «продукцию», которую повар-наркоторговец реализовывала.
Совмещала две работы женщина около полутора лет. При этом у себя дома пожилая дама организовала наркопритон «со всеми удобствами». Согласно показаниям пятнадцати постоянных клиентов тагильчанки, гости квартиры могли не только приобрести у повара «зелье», но и употребить его с особым шиком – наркоманам предоставляли все предметы для манипуляций, а также велся чёткий график для приёма «особых гостей». Это всё делалось для того, чтобы полицейские не могли «принять» с наркотиками клиентов, соответственно, выйти на след «предпринимательниц».
Тагильчанкам грозит до двадцати лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ группой лиц в крупном размере, а также за организацию наркопритона в собственной квартире. На время следствия мать находится под подпиской о невыезде, дочь заключили под стражу.