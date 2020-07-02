В Екатеринбурге у наехавшего на пешехода водителя с места ДТП угнали автомобиль
В Екатеринбурге полицейские задержали 24-летнего мужчину по подозрению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
28 июня около четырех часов утра в дежурную часть обратился мужчина 1987 года рождения, который сообщил об угоне автомобиля. По его словам, он двигался по улице Стрелочникова. В районе дома № 2 дорогу начала перебегать группа нетрезвых людей. Водитель не успел сориентироваться и допустил наезд на одного из пешеходов. Когда мужчина остановился и вышел из машины, между ним и группой людей произошел конфликт, из-за которого ему пришлось спасатьсся бегством.
Вокруг места происшествия собрались люди, среди которых находился и подозреваемый в нетрезвом состоянии. Он увидел, что в замке зажигания находятся ключи, сел за руль и поехал. Через несколько сотен метров он не справился с управлением и врезался в столб. Разбитую машину он бросил и скрылся.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе разбирательств был установлен и задержан автоугонщик.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон).