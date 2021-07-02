50-летний мужчина решил искупаться и утонул под Нижним Тагилом

50-летний мужчина решил искупаться и утонул под Нижним Тагилом
50-летний мужчина решил искупаться и утонул под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Тело 50-летнего мужчины подняли со дна водоема в районе села Краснополье под Нижним Тагилом водолазы-спасатели. Он купался в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, выпивавший на берегу, решил искупаться и утонул селе Краснополье Горноуральского городского округа. Его тело со дня водоема спасатели подняли в пятницу 2 июля.

Погибший пренебрег правилами безопасности на воде и решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

Точные причины смерти будут установлены после судмедэкспертизы, куда в данный момент направлено тело.

Тем временем, спасатели предупреждают всех любителей отдыха на природе в компании со спиртным, что это может быть смертельно опасно.

Напомним, 21 июня пьяный мужчина утонул в реке Тагил недалеко от горы Шихан. Он отдыхал в компании, а затем пошел купаться один. В какой-то момент он нырнул под воду и больше не вынырнул.

Сюжеты:
ПригородНижний Тагил
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