50-летний мужчина решил искупаться и утонул под Нижним Тагилом

Мужчина, выпивавший на берегу, решил искупаться и утонул селе Краснополье Горноуральского городского округа. Его тело со дня водоема спасатели подняли в пятницу 2 июля.
Погибший пренебрег правилами безопасности на воде и решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Коперкин.
Точные причины смерти будут установлены после судмедэкспертизы, куда в данный момент направлено тело.
Тем временем, спасатели предупреждают всех любителей отдыха на природе в компании со спиртным, что это может быть смертельно опасно.
Напомним, 21 июня пьяный мужчина утонул в реке Тагил недалеко от горы Шихан. Он отдыхал в компании, а затем пошел купаться один. В какой-то момент он нырнул под воду и больше не вынырнул.