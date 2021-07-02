75-летний дед обвиняется в изнасиловании 13-летней внучки в Екатеринбурге

По версии следствия, пенсионер с октября 2019 года по конец января 2020 года приходил домой к девочке, проживающей вместе с родителями на улице Кировградской на Уралмаше, и насиловал школьницу.
Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что семья считается благополучной, на учете в ПДН пострадавшая не состоит. Теперь суд запретил пенсионеру совершать определенные действия.
Напомним, 10 июня сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека в Екатеринбурге. Он подозревается в изнасиловании девушки, которое произошло накануне вечером.