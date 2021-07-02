75-летний дед обвиняется в изнасиловании 13-летней внучки в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено в отношении 75-летнего пенсионера в Екатеринбурге. Он обвиняется в насилии над своей 13-летней внучкой.

По версии следствия, пенсионер с октября 2019 года по конец января 2020 года приходил домой к девочке, проживающей вместе с родителями на улице Кировградской на Уралмаше, и насиловал школьницу. Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что семья считается благополучной, на учете в ПДН пострадавшая не состоит. Теперь суд запретил пенсионеру совершать определенные действия. Напомним, 10 июня сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека в Екатеринбурге. Он подозревается в изнасиловании девушки, которое произошло накануне вечером. Силовики задержали молодого человека по подозрению в изнасиловании в Екатеринбурге

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