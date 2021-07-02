Банда из 15 человек обвиняется в распространении наркотиков в Свердловской области

Группировка из 15 человек, которая распространяла наркотики, предстанет перед судом в Свердловской области. Уральцы обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконном сбыте запрещенных веществ и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2019 году неизвестный мужчина организовал две преступные группировки и создал два интернет-магазина, которые занимались продажей наркотиков. Во время задержания стражи порядка изъяли не менее 18 килограммов наркотических средств и не менее килограмма психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что преступники также были замечены в Челябинской области и Пермском крае. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Напомним, 21-летний житель Урала получить из Китая международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался. Его задержали в Магнитого рске сотрудники таможни и полиции. За посылку с почти килограммом наркотиков из Китая уральцу грозит 15 лет тюрьмы

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