Больше 30 человек утонули в Свердловской области с начала сезона

С начала мая в Свердловской области утонуло 34 человека, из них 9 — это дети. Сотрудники полиции и МЧС продолжают рейды по водоемам региона, проводя профилактические беседы с отдыхающими.

Сотрудники МЧС продолжают выходить в профилактические рейды на самых популярных у свердловчан водоемах и пляжах. Они напоминают взрослым и детям о мерах безопасности как в воде, так и на берегу и отмечают, что большая часть несчастных случаев на воде с несовершеннолетним происходит потому, что родители оставляют их без присмотра. В жаркие летние дни места массового отдыха людей у воды вызывают у сотрудников МЧС России особую тревогу. Люди принимают водные процедуры, не взирая на предупреждающие аншлаги о запрете купания, и здесь же разводят костры для жарки шашлыков, игнорируя действующий на Среднем Урале особый противопожарный режим, отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По числу погибших детей на водоемах выделяется Каменский городской округ, где погибли 5 человек, из них трое детей, а также Горноуральский городской округ, где также погибли 5 человек, в том числе 1 ребенок. Также в ходе рейдов спасатели проверяют, как свердловчане соблюдают противопожарный режим. По данным МЧС, с начала весеннего пожароопасного периода было составлено уже свыше 1000 протоколов на несознательных граждан. Напомним, на Свердловскую область надвигается непогода. Штормовое предупреждение из-за гроз, ливней, града и сильного ветра на 2 и 3 июля объявили в областном МЧС. Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

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