Директор магазина избил указавшего на просроченный товар мужчину в Каменске

Инцидент случился 2 июля 2021 года. В ответ на просьбу мужчины убрать «просрочку» с прилавка директор магазина набросился на него с кулаками.

На протяжении уже полугода свердловчанин вместе со своими союзниками занимается поисками просроченного товара в магазинах и просит сотрудников убрать его с полок. До рукоприкладства ранее не доходило, сообщает «4 канал — Екатеринбург». Пострадавший мужчина обратился в полицию, где написал заявление на напавшего на него директора. Видео: Телекомпания «Четвёртый канал-Екатеринбург» Напомним, 27 марта 2021 года магазин «Перекрёсток» в Екатеринбурге закупил продукцию с истёкшим сроком годности, который кончился 13 марта 2021 года. Партию изъяли из оборота. Роспотребнадзор не нашел бесплатной просрочки в супермаркете Екатеринбурга

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