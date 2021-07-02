Директор магазина избил указавшего на просроченный товар мужчину в Каменске

Директор магазина избил указавшего на просроченный товар мужчину в Каменске
Директор магазина избил указавшего на просроченный товар мужчину в Каменске
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: скриншот с видео
Инцидент случился 2 июля 2021 года. В ответ на просьбу мужчины убрать «просрочку» с прилавка директор магазина набросился на него с кулаками.

На протяжении уже полугода свердловчанин вместе со своими союзниками занимается поисками просроченного товара в магазинах и просит сотрудников убрать его с полок. До рукоприкладства ранее не доходило, сообщает «4 канал — Екатеринбург».

Пострадавший мужчина обратился в полицию, где написал заявление на напавшего на него директора.

Видео:Телекомпания «Четвёртый канал-Екатеринбург»

Напомним, 27 марта 2021 года магазин «Перекрёсток» в Екатеринбурге закупил продукцию с истёкшим сроком годности, который кончился 13 марта 2021 года. Партию изъяли из оборота.

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