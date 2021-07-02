Директор магазина избил указавшего на просроченный товар мужчину в Каменске

На протяжении уже полугода свердловчанин вместе со своими союзниками занимается поисками просроченного товара в магазинах и просит сотрудников убрать его с полок. До рукоприкладства ранее не доходило, сообщает «4 канал — Екатеринбург».
Пострадавший мужчина обратился в полицию, где написал заявление на напавшего на него директора.
Напомним, 27 марта 2021 года магазин «Перекрёсток» в Екатеринбурге закупил продукцию с истёкшим сроком годности, который кончился 13 марта 2021 года. Партию изъяли из оборота.