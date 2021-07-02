Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге

Жестокое избиение происходило среди ехавших по дороге автомобилей. В ход у избивавших шли как руки, так и ноги, делятся о случившемся очевидцы происшествия. При этом нападавших не смущало, что их снимают и мимо проезжают машины. За футболку по асфальту волочили они свою жертву.