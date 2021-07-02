Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге

Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге
Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге
Вчера, 23:57ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
На перекрестке улицы Донбасской и переулка Никольского на Уралмаше в Екатеринбурге двое неизвестных жестко избили мужчину.

Ночью 1 июля двое мужчин избивали третьего на перекрестке прямо на проезжей части в Екатеринбурге, сообщает Е1. По факту инцидента проводят проверку сотрудники ОП № 15 МВД по Свердловской области.

Жестокое избиение происходило среди ехавших по дороге автомобилей. В ход у избивавших шли как руки, так и ноги, делятся о случившемся очевидцы происшествия. При этом нападавших не смущало, что их снимают и мимо проезжают машины. За футболку по асфальту волочили они свою жертву.

Фото:скриншот видео Е1

Все участники конфликта были установлены. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Далее уже по его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дорогадракаУралмашмассовая дракаПроезжаяЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы