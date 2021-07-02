Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге

Ночью 1 июля двое мужчин избивали третьего на перекрестке прямо на проезжей части в Екатеринбурге, сообщает Е1. По факту инцидента проводят проверку сотрудники ОП № 15 МВД по Свердловской области.
Жестокое избиение происходило среди ехавших по дороге автомобилей. В ход у избивавших шли как руки, так и ноги, делятся о случившемся очевидцы происшествия. При этом нападавших не смущало, что их снимают и мимо проезжают машины. За футболку по асфальту волочили они свою жертву.
Все участники конфликта были установлены. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Далее уже по его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.