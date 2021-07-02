Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле

Тело 67-летнего жителя Нижнего Тагила Юрия Чугайнов, которого почти две недели разыскивали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы-поисковики, было обнаружено около железнодорожных путей на станции Смычка 1 июля.
В данный момент в Следственном комитете организована проверка, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте ИА «Все новости».
В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, Юрий Чугайнов 1954 года рождения пропал без вести 18 июня после того, как ушел из ЦГБ № 1 Нижнего Тагила после осмотра врачами. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники.