Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле

67-летнего пенсионера из Нижнего Тагила, который ушел из больницы 18 июня и пропал, нашли мертвым на железнодорожных путях. По предварительным данным, на теле не было признаков насильственной смерти, либо железнодорожного травмирования.

Тело 67-летнего жителя Нижнего Тагила Юрия Чугайнов, которого почти две недели разыскивали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы-поисковики, было обнаружено около железнодорожных путей на станции Смычка 1 июля. В данный момент в Следственном комитете организована проверка, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте ИА «Все новости». В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Напомним, Юрий Чугайнов 1954 года рождения пропал без вести 18 июня после того, как ушел из ЦГБ № 1 Нижнего Тагила после осмотра врачами. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники. Ушел из больницы и пропал: 67-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

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