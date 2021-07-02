Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле

Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле
Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: pixabay.com
67-летнего пенсионера из Нижнего Тагила, который ушел из больницы 18 июня и пропал, нашли мертвым на железнодорожных путях. По предварительным данным, на теле не было признаков насильственной смерти, либо железнодорожного травмирования.

Тело 67-летнего жителя Нижнего Тагила Юрия Чугайнов, которого почти две недели разыскивали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы-поисковики, было обнаружено около железнодорожных путей на станции Смычка 1 июля.

В данный момент в Следственном комитете организована проверка, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте ИА «Все новости».

В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, Юрий Чугайнов 1954 года рождения пропал без вести 18 июня после того, как ушел из ЦГБ № 1 Нижнего Тагила после осмотра врачами. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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