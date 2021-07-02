Молния убила двух человек во время непогоды на Урале

От удара молнии погибли два человека на озере Балтым во время непогоды в Свердловской области.

Сообщение от бригады «скорой помощи» поступило в дежурную часть в 19.15, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что на берегу водоема отдыхали две семьи. Ранее они между собой не были знакомы. Сильный ливень и гроза застали отдыхающих врасплох и они решили укрыться в беседке. В это время один из ударов молнии причинил лвум мужчинам травмы, несовместимые с жизнью. Один из них скончался на месте, а второго пыталась спасти супруга, а затем прибывшие на место сотрудники «скорой помощи». Следственный отдел Верхней Пышмы начал доследственную проверку по факту гибели обоих мужчин, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. На их телах обнаружены следы ожогов, характерные для удара молнии. В ходе проверки опрашиваются очевидцы, тела направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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