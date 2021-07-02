Ситуацию с избитой бабушкой в больнице Екатеринбурга прокомментировал Минздрав

Инцидент с 80-летней женщиной, которая была выписана из городской больницы № 3 города Екатеринбурга с многочисленными травмами и вскоре скончалась, был официально прокомментирован Минздравом Свердловской области.

Представители ведомства сказали, что данный случай был проконтролирован и никаких нарушений в оказании медпомощи в больнице не обнаружено. Подробности оказания помощи в Минздраве не сообщили, сославшись на врачебную тайну, пишет Е1. Родственники умершей пациентки оказались удручены таким ответом. По словам внучки, они надеялись, что в больнице помогут хотя бы частично восстановиться бабушке после перенесённого инсульта. В ЦГБ № 3 посещать пациентов родственникам не разрешалось, а общения с главным врачом не было. После того выписки из больницы женщина стала более замкнутой, ослабевшей, на все вопросы членов семьи о том, откуда у неё взялись травмы, она начинала плакать. Напомним, больнице Каменска-Уральского предъявили иск на миллион рублей родственники умершей от пневмонии 59-летней женщины. По их словам, она могла бы остаться в живых, если бы ей вовремя оказали нужную помощь: обеспечили бы кислородом и необходимыми медикаментами. За смерть пациентки уральская больница заплатит 2 миллиона рублей

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