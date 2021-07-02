Третий день из-за коммунальной аварии из колодца течет вода в Нижнем Тагиле

Третий день из-за коммунальной аварии из колодца течет вода в Нижнем Тагиле
Третий день из-за коммунальной аварии из колодца течет вода в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
На пересечении улиц Удовенко и Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле с 30 июня из колодца вытекает вода, подтопляя прилегающую землю.

Сообщение об аварии в «Водоканал-НТ» было подано еще 30 июня, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Вот уже который день бежит, так называемая, питьевая вода. Вода течет, смешивается с грязью, грунтом, скоро доберется до тротуара и дороги. По всей видимости скоро начнет планомерно уничтожать асфальт,делится подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На 2 июля течь из колодца не устранена, подытожил свидетель коммунальной аварии на ГГМ.

Напомним, 24 июня в Нижнем Тагиле на проезжую часть из «Тонара» во время движения вытек битум. Место разлива блокировали щебнем. На водителя грузовика Iveco Trakker сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила заведено пять административных протоколов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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