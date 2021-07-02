Третий день из-за коммунальной аварии из колодца течет вода в Нижнем Тагиле

Сообщение об аварии в «Водоканал-НТ» было подано еще 30 июня, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Вот уже который день бежит, так называемая, питьевая вода. Вода течет, смешивается с грязью, грунтом, скоро доберется до тротуара и дороги. По всей видимости скоро начнет планомерно уничтожать асфальт,делится подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На 2 июля течь из колодца не устранена, подытожил свидетель коммунальной аварии на ГГМ.
Напомним, 24 июня в Нижнем Тагиле на проезжую часть из «Тонара» во время движения вытек битум. Место разлива блокировали щебнем. На водителя грузовика Iveco Trakker сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила заведено пять административных протоколов.