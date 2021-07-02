Третий день из-за коммунальной аварии из колодца течет вода в Нижнем Тагиле

Вот уже который день бежит, так называемая, питьевая вода. Вода течет, смешивается с грязью, грунтом, скоро доберется до тротуара и дороги. По всей видимости скоро начнет планомерно уничтожать асфальт,делится подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».