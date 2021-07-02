Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: "Нижний №1"
Обрушения перекрытий произошло в доме Нижнего Новгорода после взрыва газа. В результате пострадали три человека, а на месте ЧП работают спасатели и правоохранительные органы.

Хлопок газовоздушной смеси случился 2 июля рано утром в доме № 16 по улице Светлоярская в Сормове. Разрушенными оказались межэтажные перекрытия и перегородки, у машин, стоявших рядом, выбило стекла. Пришлось эвакуировать 28 человек, сообщает NewsNN.ru.

Спасатели сразу передали информацию о трех пострадавших, они были доставлены в больницу. Позже стало известно, что одного человека вытащили из-под завалов.

Соседи рассказали, что квартира, в которой произошел взрыв, считается неблагополучной, поскольку ее жители злоупотребляют спиртными напитками. Теперь на месте ЧП работают спасатели МЧС, также выехали следователи СК. Дом был оцеплен, к месту взрыва никого не пускают.

Фото:"Нижний №1"

Напомним, 28 марта в Екатеринбурге газ взорвался в многоквартирном доме на улице Орловская, 52. В результате 19 человек были эвакуированы из здания. Из них четверо дети.

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