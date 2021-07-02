«Всем плевать»: обвинили тагильчан в неоказании помощи потерявшей сознание женщине

В Нижнем Тагиле возле остановки «Поликлиника» стало плохо пожилой женщине, она лежала на приостановочной скамье вниз головой, к ней никто не подходил, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Люди идут мимо, всем плевать. Я подошла к женщине, вижу ей совсем плохо. Попросила проходившую в это время ещё одну женщину помочь. Вместе нам удалось её поднять. Мы облили её водой, через некоторое время неизвестная нам женщина пришла в чувство,делится о случившемся подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Тут же была вызвана скорая помощь, только дозваниваться пришлось порядка 15 минут, пишет свидетель происшествия. Потом еще порядка 11 минут ждали, когда карета скорой помощи подъедет к пострадавшей от жары женщине. Пока ждали, женщину увели в ближайший магазин «Монетка». Люди пожилые, лучше сидите дома в такую жару, не рискуйте. А то и скорой помощи можно не дождаться и на прохожих, судя по всему, особо рассчитывать сегодня не стоит. Я все понимаю, сейчас в пандемию как-будто у всех башенку сносит — коронавирусные на первом месте, а остальные — это что не люди уже,сетует свидетельница происшествия. Напомним, по улице 8 Марта в Екатеринбурге пассажирке трамвая стало плохо, было остановлено движение до приезда скорой помощи. Пассажирке стало плохо: трамваи встали на 8 марта в Екатеринбурге

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