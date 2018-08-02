Автомобиль загорелся после столкновения с жилым домом в Качканаре

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2 августа водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в многоквартирный двухэтажный деревянный дом. От удара машина перевернулась и загорелась.
Источник: znak.com
2 августа в Качканаре водитель автомобиля марки «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в двухэтажный жилой дом. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.
Жильцы дома с трудом извлекли водителя из покореженного пылающего автомобиля. Скорая помощь доставила пострадавшего в ближайшую больницу.
Очевидцы сообщили, что вследствие удара в самом доме упал угловой шкаф и отошла батарея.
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Прибывшие на место происшествия пожарные потушили автомобиль и пролили водой многоквартирный деревянный дом, чтобы предотвратить его возгорание.
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