Автомобиль загорелся после столкновения с жилым домом в Качканаре

2 августа в Качканаре водитель автомобиля марки «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в двухэтажный жилой дом. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.

Жильцы дома с трудом извлекли водителя из покореженного пылающего автомобиля. Скорая помощь доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Очевидцы сообщили, что вследствие удара в самом доме упал угловой шкаф и отошла батарея.