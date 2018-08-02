Бетономешалка, «ГАЗель» полиции и автобус: массовое ДТП в Каменске-Уральском

Дорожный инцидент произошел 1 августа в 10:30 на улице Алюминиевой. 29-летний водитель бетономешалки столкнулся со служебной «ГАЗелью», которая, в свою очередь, врезалась в автобус №19. Предварительно известно, что водитель бетономешалки не сумел выдержать дистанцию и избежать столкновения.

В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. Никто из людей не пострадал. В полицейской «ГАЗели» травмы получили 49-летний водитель, прапорщик эксперт и 35-летняя сотрудница полиции.

Фото: глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых