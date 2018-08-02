Бетономешалка, «ГАЗель» полиции и автобус: массовое ДТП в Каменске-Уральском
В Каменске-Уральском утром 1 августа было зафиксировано дорожное происшествие с участием «КамАЗа»-бетономешалки, пассажирского автобуса и служебного автомобиля МВД.
Дорожный инцидент произошел 1 августа в 10:30 на улице Алюминиевой. 29-летний водитель бетономешалки столкнулся со служебной «ГАЗелью», которая, в свою очередь, врезалась в автобус №19. Предварительно известно, что водитель бетономешалки не сумел выдержать дистанцию и избежать столкновения.
В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. Никто из людей не пострадал. В полицейской «ГАЗели» травмы получили 49-летний водитель, прапорщик эксперт и 35-летняя сотрудница полиции.
Сотрудники ГИБДД провели экспертизу и установили, что все три водителя находились в момент столкновения в трезвом виде. По факту аварии Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» проводит проверку, по ее итогам будет принято соответствующее решение,отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.