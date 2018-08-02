Екатеринбурженка вынесла во двор мумию умершего два месяца назад мужа

Вечером 2 августа екатеринбурженка выволокла останки своего супруга во двор и протащила их к мусорке. По словам очевидцев, видимо, ей не хватило сил и она оставила тело недалеко от детской площадки. Затем женщина ушла обратно к себе в квартиру.

Когда на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, они долго не могли попасть в квартиру, где проживала гражданка. Женщина не открывала дверь.

Когда у него получилось это сделать, то он быстро выбежал оттуда, так как там стоит сильный запах. Женщина же стала утверждать, что это не она вынесла и что это не ее муж, рассказали очевидцы.