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Неизвестный украл телефон со стойки в баре Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1493638093 mobile phone theft

Неизвестный украл телефон со стойки в баре Нижнего Тагила

Сегодня, 16:00ПроисшествияСветлана Белькова
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