Неизвестный украл телефон со стойки в баре Нижнего Тагила

В паблике «Инцидент Нижнего Тагила» был размещен пост о том, что 31 июля в ночное время двое неизвестных, находясь в баре BEER по проспекту Вагоностроителей, 2 а, взяли с барной стойки сотовый телефон. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала момент визита.

Пришли два молодых человека за покупкой в бар BEER, на барной стойке лежал телефон, один парень, заметив телефон, начал потихоньку стаскивать его с барной стойки, пряча все это дело за портфелем своего друга, позже они благополучно ушли, сообщает подписчик группы.

Подписчики группы ищут свидетелей произошедшего.

Убедительная просьба всем, кто знает любую информацию о них, пишите, обращаются к местным жителям подписчики.