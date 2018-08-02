Неизвестный украл телефон со стойки в баре Нижнего Тагила
Сегодня, 16:00ПроисшествияСветлана Белькова
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Неизвестный украл сотовый телефон в баре BEER по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В паблике «Инцидент Нижнего Тагила» был размещен пост о том, что 31 июля в ночное время двое неизвестных, находясь в баре BEER по проспекту Вагоностроителей, 2 а, взяли с барной стойки сотовый телефон. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала момент визита.
Пришли два молодых человека за покупкой в бар BEER, на барной стойке лежал телефон, один парень, заметив телефон, начал потихоньку стаскивать его с барной стойки, пряча все это дело за портфелем своего друга, позже они благополучно ушли, сообщает подписчик группы.
Подписчики группы ищут свидетелей произошедшего.
Убедительная просьба всем, кто знает любую информацию о них, пишите, обращаются к местным жителям подписчики.
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Видео: Новости | Инцидент Нижний Тагил
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