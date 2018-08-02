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Полуторамесячная девочка скончалась в реанимации больницы в Краснотурьинске
Сюжеты:
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Krasnoturinsk.info 6

Полуторамесячная девочка скончалась в реанимации больницы в Краснотурьинске

Сегодня, 11:00Происшествия
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