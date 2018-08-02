Полуторамесячная девочка скончалась в реанимации больницы в Краснотурьинске

У обоих родителей есть взрослые дети, в семье малышка – поздний ребенок. Беременность протекала без проблем, но девочка родилась немного раньше – на 36-й неделе. После рождения мама регулярно обследовала ребенка и даже лежала в больнице с дочкой – после родов была желтушка. Однако вскоре родительница заметила, что младенец покашливает. В больнице посоветовали пить ромашку и чаще прикладывать ребенка к груди.

Вскоре кашель усилился и немного поднялась температура. Врач диагностировал ОРВИ и прописал ряд препаратов. Класть в больницу маму с ребенком тогда никто не стал.

Все эти дни нам никто не предлагал госпитализацию. Но, понимаете, мы не врачи, мы доверяем докторам – им лучше знать, они обязаны знать. А наш участковый фельдшер – опытный на самом деле врач, у мужа сын с детства наблюдается на этом участке, у этого доктора, а мальчику вообще-то уже 15 лет. А вместо того, чтобы направить меня с Кристиной в больницу, приписала в карте, будто была у нас и 17 июля и «общее состояние удовлетворительное». Я чем угодно готова поклясться, что 17-го врача у нас дома не было,рассказала потерявшая ребенка мать.

В ночь на 18 июля девочку доставили в больницу. К утру ее отправили в реанимацию, где ребенок провел почти сутки. Утром 19 июля малышки не стало, несмотря на попытки врачей реанимировать ребенка.