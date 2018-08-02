Пропавшие екатеринбуржцы найдены: мужчины мертвы, девушка – в реанимации

27-летний Денис Квашин и 31-летний Михаил Фофанов пропали 28 июля. С ними была 25-летняя девушка Елизавета Жучкова. Компания вышла из дома и больше их никто не видел.

1 августа родственникам одного из погибших молодых людей позвонили из следственного отдела и сообщили о том, что пропавшие найдены в лесу. Елизавета находится в реанимации, а парни мертвы, более подробной информации родным не сообщили.

В СУ СКР подтвердили информацию о том, что все трое молодых людей были найдены. Об этом сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.