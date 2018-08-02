Водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

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1 августа в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе водитель такси с номером телефона на машине «45-45-45» сбил девушку.
Сюжеты: Нижний Тагил
1 августа в Нижнем Тагиле водитель такси сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе возле остановки «Поликлиники» на Вагонке.
По словам родственников пострадавшей, водитель был на автомобиле марки Chevrolet, на котором была надпись «45-45-45». Девушка находится в больнице в состоянии комы.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
Родственники пострадавшей просят откликнуться очевидцев происшествия и автомобилистов с видеорегистраторами, ставших свидетелями случившегося.
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