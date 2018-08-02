Водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

1 августа в Нижнем Тагиле водитель такси сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе возле остановки «Поликлиники» на Вагонке.

По словам родственников пострадавшей, водитель был на автомобиле марки Chevrolet, на котором была надпись «45-45-45». Девушка находится в больнице в состоянии комы.