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Залила кровью весь двор: пес покусал пенсионерку в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Залила кровью весь двор: пес покусал пенсионерку в Екатеринбурге

Вчера, 16:00ПроисшествияФото: Е1
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