Залила кровью весь двор: пес покусал пенсионерку в Екатеринбурге

2 августа утром во дворе дома по адресу: улица Белореченская, 8 женщина, гуляя с двумя собаками, не удержала питбультерьера. Сбежавший пес набросился на пожилую женщину.

Пострадавшая заливала весь двор кровью и звала на помощь, к ней подбежал мужчина, пытался оттащить зверя, но досталось и ему, питбуль вцепился ему в руку,рассказал один из жителей дома.

По словам соседей, хозяйка выгуливала своих собак без поводка и намордника. После произошедшего женщина поспешила завести животных домой, но задержалась у дверей, доставая ключи. Собаки вырвались и набросились на пенсионерку уже вдвоем.

Чудом мужчине удалось отбиться от двух собак, потом пожилую женщину увели подальше, а горе-хозяйку впустили в дом, рассказал подробности очевидец.

Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала пострадавшую в больницу.