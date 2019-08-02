В Полевском после капремонта на жилом доме появились трещины

После проведения капитального ремонта на доме на улице Степана Разина, 41 появились трещины. Это произошло из-за усадки фундамента, которая была вызвана сильными дождями. В результате усадки трещины шириной до 7 см появились как внутри, как и снаружи, в том числе в квартирах. Дальнейшее проживание в квартирах стало невозможным.