В Полевском после капремонта на жилом доме появились трещины
Сегодня, 14:54ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Уголовное дело возбуждено в Полевском после того, как на одном из отремонтированных жилых домов появились трещины, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
После проведения капитального ремонта на доме на улице Степана Разина, 41 появились трещины. Это произошло из-за усадки фундамента, которая была вызвана сильными дождями. В результате усадки трещины шириной до 7 см появились как внутри, как и снаружи, в том числе в квартирах. Дальнейшее проживание в квартирах стало невозможным.
По версии следствия, при выполнении работ по капитальному ремонту не были соблюдены правила безопасности, что привело к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью жильцов.
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