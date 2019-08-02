В селе Тимофеево неизвестный застрелил супружескую пару и ранил их дочь

В следственном комитете E1 рассказали, что пострадавшая 1998 года рождения доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

Информация о преступлении поступила в правоохранительные органы Слободо-Туринского района днем 2 августа. Е1 передаёт, что в ГУ МВД по Свердловской области добавили, что полицейские прикладывают все усилия, для раскрытия преступление по горячим следам. Этим уголовным делом занимается усиленная следственно-оперативная группа.