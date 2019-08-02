В селе Тимофеево неизвестный застрелил супружескую пару и ранил их дочь
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: pixabay.com
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В селе Тимофеево, которое находится в 10 километрах от Туринской слободы в Свердловской области, произошло двойное убийство. Мужа с женой расстреляли из огнестрельного оружия в собственном доме, а их дочь с простреленной головой доставили в больницу Ирбита, сообщил E1 ссылаясь на СУ СКР по Свердловской области.
В следственном комитете E1 рассказали, что пострадавшая 1998 года рождения доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
Информация о преступлении поступила в правоохранительные органы Слободо-Туринского района днем 2 августа. Е1 передаёт, что в ГУ МВД по Свердловской области добавили, что полицейские прикладывают все усилия, для раскрытия преступление по горячим следам. Этим уголовным делом занимается усиленная следственно-оперативная группа.
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