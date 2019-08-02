Житель Ивделя до смерти забил своего дядю

В январе 2019 года молодой человек распивал спиртные напитки с родственником. Между мужчинами произошел конфликт. Осужденный полчаса избивал своего дядю, затем уже во дворе дома ударил его ногой в спину. Мужчина упал и ударился о металлические качели. Для того, чтобы перенести его в дом, подсудимый позвал приятеля. Когда они несли мужчину, он еще два раза ударил потерпевшего ногой по голове. При этом знакомый пытался его остановить. Мужчины оставили потерпевшего в доме, после чего его родственник скрылся.