Житель Ивделя до смерти забил своего дядю

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22-летнего жителя Ивделя приговорили к 8 годам и 8 месяцам колонии за убийство дяди, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В январе 2019 года молодой человек распивал спиртные напитки с родственником. Между мужчинами произошел конфликт. Осужденный полчаса избивал своего дядю, затем уже во дворе дома ударил его ногой в спину. Мужчина упал и ударился о металлические качели. Для того, чтобы перенести его в дом, подсудимый позвал приятеля. Когда они несли мужчину, он еще два раза ударил потерпевшего ногой по голове. При этом знакомый пытался его остановить. Мужчины оставили потерпевшего в доме, после чего его родственник скрылся.
От полученных травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил обвиняемого к 8 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.
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