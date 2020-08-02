В Верхней Салде мужчина угрожал взорвать медиков на станции скорой помощи
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Верхней Салде мужчина, сломав замок на дверях, ворвался в здание местной станции скорой помощи и угрожал взорвать медиков, сообщает E1.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Мужчина опоясался длинным бикфордовым шнуром и требовал оказать ему медицинскую помощь, в противном случае он угрожал взорвать всех.
По словам дежуривших в тот день медиков, им было страшно, так как мужчина был не в себе и постоянно кричал.
Диспетчер вызвал полицию, которая скрутила дебошира. Им оказался 36-летний местный житель, страдающий заболеваниями психики, а также алкоголизмом. При нем взрывчатых веществ не было обнаружено, а детонирующий шнур изъяли. На данный момент мужчину увезли в психиатрическую больницу, где проводится проверка.
Напомним, в начале июля из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге было эвакуировано 3,5 тысячи человек из-за сообщения о минировании.
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