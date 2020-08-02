В Верхней Салде мужчина угрожал взорвать медиков на станции скорой помощи

Мужчина опоясался длинным бикфордовым шнуром и требовал оказать ему медицинскую помощь, в противном случае он угрожал взорвать всех.

По словам дежуривших в тот день медиков, им было страшно, так как мужчина был не в себе и постоянно кричал.

Диспетчер вызвал полицию, которая скрутила дебошира. Им оказался 36-летний местный житель, страдающий заболеваниями психики, а также алкоголизмом. При нем взрывчатых веществ не было обнаружено, а детонирующий шнур изъяли. На данный момент мужчину увезли в психиатрическую больницу, где проводится проверка.