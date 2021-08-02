30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста

30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста
30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: 1MI
Утром 30 июля дежурные отдела полиции Асбеста обнаружили тело 30-летнего задержанного местного жителя. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Мужчина был задержан из-за того, что через балкон третьего этажа вломился ночью в чужую квартиру. В результате хозяева вызвали полицию, после чего уральца задержали. Он не смог объяснить мотив своего поступка.

Данные территориального ОВД гласят, что мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. После этого свердловчанин был доставлен в дежурную часть, где на него составили административный протокол и поместили в специальное помещение.

Утром при проверке полицейские обнаружили его без признаков жизни, с признаками, характерными для суицида, рассказал Е1 начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Были вызваны медики, однако они не смогли помочь мужчине и лишь констатировали его смерть. Ранее уралец был судим за хранение наркотиков, мошенничество и причинение людям легких телесных повреждений.

Напомним, 15 июня стало известно, что скончался 23-летний молодой человек, которого доставили в дежурную часть отдела полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина оказался в отделе полиции за мелкое хулиганство.

Материалы по теме:
смертьполицияАсбестзадержание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы