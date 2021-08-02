Больше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской области

7-летний мальчик пропал в лесу в Брединском районе Челябинской области. В спасательной операции приняли участие почти 130 человек и 30 единиц техники.

В ночь на 2 августа в Челябинской области развернулась масштабная операция по поиску пропавшего мальчика 2014 года рождения, который ушел гулять с собакой на заимке «Плотникова» недалеко от поселка Рымнинский и пропал. К поискам подключились 29 единиц техники и 127 человек — спасатели, полицейские, представители поисковых отрядов и простые жители окрестных населенных пунктов. В понедельник 2 августа около 08.45 мальчик был найден, сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области. Его состояние удовлетворительное, он осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи, рассказали в ведомстве. Напомним, поиски пропавшей девушки, которая бесследно пропала ещё в конце марта, прекращены в Екатеринбурге. Поисками пропавшей занимались волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter