Больше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской области

Больше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской области
Больше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской области
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
7-летний мальчик пропал в лесу в Брединском районе Челябинской области. В спасательной операции приняли участие почти 130 человек и 30 единиц техники.

В ночь на 2 августа в Челябинской области развернулась масштабная операция по поиску пропавшего мальчика 2014 года рождения, который ушел гулять с собакой на заимке «Плотникова» недалеко от поселка Рымнинский и пропал.

К поискам подключились 29 единиц техники и 127 человек — спасатели, полицейские, представители поисковых отрядов и простые жители окрестных населенных пунктов.

В понедельник 2 августа около 08.45 мальчик был найден, сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Его состояние удовлетворительное, он осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи, рассказали в ведомстве.

Напомним, поиски пропавшей девушки, которая бесследно пропала ещё в конце марта, прекращены в Екатеринбурге. Поисками пропавшей занимались волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

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