Ехавшие на мопеде супруги из Тагила пострадали в ДТП в посёлке под Алапаевском

Ехавшие на мопеде супруги из Тагила пострадали в ДТП в посёлке под Алапаевском
Ехавшие на мопеде супруги из Тагила пострадали в ДТП в посёлке под Алапаевском
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: 1МI
Тагильчане пострадали в дорожной аварии, которая произошла на улице Советской в посёлке Ясашная около Алапаевска. Происшествие случилось ночью 1 августа 2021 года.

31-летний нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Touareg столкнулся с ехавшими навстречу мотоциклом «Урал» и мопедом «Альфа», сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МО МВД «Алапаевский».

В результате аварии 30-летний водитель мопеда и его 25-летняя пассажирка были отправлены в Алапаевскую городскую больницу. Представители госавтоинспекции выяснили, что пострадавшие из Нижнего Тагила и являются семейной парой. На мопеде они ехали без специальных шлемов.

Напомним, утром 2 августа 2021 года «Волга» и Toyota Camry столкнулись на 295 километре дороги между Пермью и Екатеринбургом. 45-летний водитель «Волги», которому руль пополам разбил голову, погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

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