Из-за непрошедших медосмотр сотрудников на 90 суток закрыт детский клуб в Сухом Логу

Из-за непрошедших медосмотр сотрудников на 90 суток закрыт детский клуб в Сухом Логу
Из-за непрошедших медосмотр сотрудников на 90 суток закрыт детский клуб в Сухом Логу
Сегодня, 11:16ПроисшествияФото: 1МI
По решению суда на три месяца приостановлена работа летнего детского клуба в Свердловской области, где были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Надзорные органы выявили, что в летнем детском клубе в Сухом Логу работали не прошедшие медосмотр и обследование на COVID-19 лица, также в лагере не было организовано медицинское обслуживание и проведение «входного фильтра». Из-за выявленных нарушений учреждение по решению суда не сможет работать ближайшие 90 суток. Соответствующий акт составлен судебным приставом-исполнителем.

Директор клуба привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Напомним, в конце июня 2021 года из-за того, что в лагере «Чайка» в Свердловской области у нескольких сотрудников подтвердились тесты на коронавирус, целый отряд отправился домой. На неделю перенесено начало четвертой и пятой смен.

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