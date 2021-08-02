Из-за схода с рельс восьми вагонов поезда на Урале возбуждено уголовное дело

На данный момент осуществляется комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства инцидента. После этого будут определены причины и виновники происшествия. Также в адрес руководства подразделения ОАО «РЖД» готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствуют появлению подобных инцидентов. Будет усилен контроль за работой подчиненных.