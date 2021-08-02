Из-за схода с рельс восьми вагонов поезда на Урале возбуждено уголовное дело

Версия следствия гласит, что инцидент произошел 30 июля на 1 623 километре 5 пикета перегона станции Ревда — станции Решеты Свердловской железной дороги. В результате пришествия оказалось повреждено свыше 100 метров железнодорожного полотна, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Свердловской железной дороге — филиала ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.
На данный момент осуществляется комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства инцидента. После этого будут определены причины и виновники происшествия. Также в адрес руководства подразделения ОАО «РЖД» готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствуют появлению подобных инцидентов. Будет усилен контроль за работой подчиненных.
Напомним, 13 июня, в Кушве четыре грузовых вагона сошли с рельсов. Причины инцидента устанавливают специалисты.