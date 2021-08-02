Избившие и приковавшие наручниками тагильчанина мужчины попали на видео

Двух подозреваемых в разбойном нападении на 38-летнего жителя Нижнего Тагила задержаны полицейскими. Ранее судимые местные жители заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Двое подозреваемых — мужчины 30 и 31 года, подозреваемые в разбойном нападении на 38-летнего тагильчанина в квартире на улице Космонавтов, на время следствия заключены под стражу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Подозреваемые, обнаруженные в сильном алкогольном опьянении в соседней квартире, где произошло преступление, попали на видео. Видео: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в отношении тагильчан, напавших на соседа знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, возбуждено несколько уголовных дел. В помещении, где произошло нападение, стражи правопорядка обнаружили и изъяли наручники, предмет, похожий на пистолет, кобуру и боеприпасы. Пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение

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