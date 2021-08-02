Избившие и приковавшие наручниками тагильчанина мужчины попали на видео

Двое подозреваемых — мужчины 30 и 31 года, подозреваемые в разбойном нападении на 38-летнего тагильчанина в квартире на улице Космонавтов, на время следствия заключены под стражу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Подозреваемые, обнаруженные в сильном алкогольном опьянении в соседней квартире, где произошло преступление, попали на видео.
Напомним, в отношении тагильчан, напавших на соседа знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, возбуждено несколько уголовных дел. В помещении, где произошло нападение, стражи правопорядка обнаружили и изъяли наручники, предмет, похожий на пистолет, кобуру и боеприпасы.