Избившие и приковавшие наручниками тагильчанина мужчины попали на видео

Избившие и приковавшие наручниками тагильчанина мужчины попали на видео
Избившие и приковавшие наручниками тагильчанина мужчины попали на видео
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: скриншот видео
Двух подозреваемых в разбойном нападении на 38-летнего жителя Нижнего Тагила задержаны полицейскими. Ранее судимые местные жители заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Двое подозреваемых — мужчины 30 и 31 года, подозреваемые в разбойном нападении на 38-летнего тагильчанина в квартире на улице Космонавтов, на время следствия заключены под стражу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подозреваемые, обнаруженные в сильном алкогольном опьянении в соседней квартире, где произошло преступление, попали на видео.

Видео:пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в отношении тагильчан, напавших на соседа знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, возбуждено несколько уголовных дел. В помещении, где произошло нападение, стражи правопорядка обнаружили и изъяли наручники, предмет, похожий на пистолет, кобуру и боеприпасы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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