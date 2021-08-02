Пострадал ребенок: подробности ДТП с машиной похоронщиков в Екатеринбурге

Пострадал ребенок: подробности ДТП с машиной похоронщиков в Екатеринбурге
Пострадал ребенок: подробности ДТП с машиной похоронщиков в Екатеринбурге
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: ОГИБДД УМВД России
Сразу четыре машины пострадали в ДТП, которое произошло в Екатеринбурге. В результате травмы получили два человека, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел на 33 километре автодороги ЕКАД. Предварительная информация гласит, что водитель «ВАЗ 21103» двигался со стороны проспекта Космонавтов в сторону Березовского и выехал на встречную полосу, где врезался в Ford Transit, сообщает ЕАН со ссылкой на ОГИБДД УМВД России. После этого иномарку откинуло на Kia, которая столкнулась со Skoda.

Травмы получили два человека: 38-летний водитель автомашины «ВАЗ 21103» и 4–летний пассажир Kia.

Водитель «ВАЗ 21103» имеет водительский стаж управления транспортными средствами семь лет, в общей сложности к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.

Напомним, по словам очевидцев аварии, больше всего в столкновении пострадала «десятка». У нее сильно смята передняя часть.

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Екатеринбург
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