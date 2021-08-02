При получении взятки в 200 тысяч рублей задержана адвокат в Екатеринбурге

За помощью к оперативникам обратился сам клиент адвоката, который решил, что женщина будет «доить» его до бесконечности, сообщают ЕАН.
Екатеринбурженка была задержана с поличным — при передаче денег.
По версии следователей, Полина Плечева взялась защищать мужчину, который был пойман стражами правопорядка при передаче наркотиков, и предложила ему помочь поменять статус за 300 тысяч рублей. Позже подозреваемая попросила еще 200 тысяч — на подмену результатов биологической экспертизы.
В данный момент возбуждено уголовное дело и в отношении полицейских, которые за деньги поменяли статус клиента адвоката.
Напомним, два чиновника — начальник и бывший заместитель главного бухгалтера Управления культурой городского округа Полевской — обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Они нанесли ущерб на 15 миллионов рублей.