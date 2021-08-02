При получении взятки в 200 тысяч рублей задержана адвокат в Екатеринбурге

По версии следователей, Полина Плечева взялась защищать мужчину, который был пойман стражами правопорядка при передаче наркотиков, и предложила ему помочь поменять статус за 300 тысяч рублей. Позже подозреваемая попросила еще 200 тысяч — на подмену результатов биологической экспертизы.