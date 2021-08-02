Руль разбил голову пополам участнику ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Автомобили «Волга» и Toyota Camry столкнулись на 295 километре дороги между Пермью и Екатеринбургом. 45-летний водитель «Волги» погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи из-за того, что руль пополам разбил его голову. ДТП случилось утром 2 августа 2021 года.

Водитель «Волги» пытался обогнать поток машин на встречной полосе, по которой ехала Toyota. После того, как «Волга» столкнулась с иномаркой, Toyota вылетела в кювет, пишет Е1. В областном ГИБДД рассказали, что два пассажира Toyota, а также три пассажира ГАЗ-31105 с полученными травмами были госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Первоуральска. Сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший был жителем Красноуфимска. Один раз он привлекался за нарушение ПДД. В свердловской Госавтоинспекции отметили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС. Личности погибшего и пострадавших известны. По факту ДТП ведется следствие, кроме того, будут проведены специальные экспертизы и принято процессуальное решение. Напомним, в Екатеринбурге 19-летняя пассажирка такси оказалась в больнице после дорожной аварии, виновником которой стал 34-летний водитель автомобиля Range Rover. 19-летняя пассажирка такси попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге

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