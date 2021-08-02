Телефонные мошенники вымогают деньги от имени ФСБ, СК и МВД в Свердловской области

По словам Сальникова, мошенники звонят два раза. Сначала звонок поступает от «представителя органов» и вызывает в отделение полиции. Обсуждаются дата прибытия человека, день, а также адрес отделения. Говорят, что повестка вскоре придёт. На следующий день мошенник звонит снова и утверждает, что деньги сейчас в опасности, однако эту ситуацию возможно исправить.