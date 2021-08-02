В похищении и убийстве мужчины подозреваются два свердловских стропальщика

Труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесу недалеко от села Покровское под Каменск-Уральским, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
По его данным, мужчину неизвестные посадили в ВАЗ 2114 и увезли в лес, где сильно его избили. В данный момент личности подозреваемых установлены — это ранее судимые стропальщики 27 и 28 лет.
В СКР возбуждено уголовное об убийстве, решается вопрос о возбуждении дела за похищение человека.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по происшествию пока нет.
Напомним, пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение на 38-летнего мужчину, проживающего на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. С заявлением в полицию обратился сам пострадавший, которого удерживали в квартире, угрожая предметом, похожим на оружие.