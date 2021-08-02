Вандал разбросал кашпо с цветами и разбил витрины магазинов в центре Нижнего Тагила

Вандал разбросал кашпо с цветами и разбил витрины магазинов в центре Нижнего Тагила
Вандал разбросал кашпо с цветами и разбил витрины магазинов в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 13:35ПроисшествияФото: группа "Типичный тагильчанин" "ВКонтакте"
Неизвестный молодой человек в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года разгромил кашпо с цветами у кофейни на улице Карла Маркса, 44 в Нижнем Тагиле. Кроме того, разбитыми оказались витрины нескольких магазинов на проспекте Строителей.

Молодой человек разбросал кашпо с цветами у кофейни CleverCoffee на улице Карла Маркса, 44 и разбил витрины в магазинах Prosto flowers и Evans на проспекте Строителей, сообщается в группе «Типичный Тагильчанин» «ВКонтакте».

Он попал на камеры видеонаблюдения, сейчас его разыскивает полиция. На записи можно увидеть, как молодой человек достает цветы из крыльца кофейни и с силой кидает кашпо в фасад заведения. Затем он берет палку и пытается разбить стекла.

Видео:группа "Типичный тагильчанин" "ВКонтакте"

Сейчас полиция выясняет, был ли тагильчанин один, или орудовали сразу несколько вандалов, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию поступили заявления от владельцев этих заведений о повреждении имущества. В настоящее время в отделе полиции 16 организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля вандалы в очередной раз разгромили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле. Они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо. В администрации Дзержинского района пояснили, что вокруг уже установлены камеры видеонаблюдения, они начнут работать в ближайшее время.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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