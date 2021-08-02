«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать

«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать
«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать
Сегодня, 10:02ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга забрал у подростка велосипед и угрожал несовершеннолетнему. Мальчик рассказал, что инцидент произошел во дворе дома на Блюхера, 63а, куда он регулярно приходит с друзьями.

Когда двое молодых людей пришли в очередной раз, неизвестный мужчина схватил уральца и отобрал у него велосипед. Подросток отметил, что накануне им начали запрещать гулять в этом месте. Взрослый схватил его за руку и начал требовать привести родителей. Затем он все же вернул велосипед, однако продолжил кричать и угрожать, сообщает Е1.

Только еще раз появились здесь! Яйца оторву, ты понял меня, нет?!говорил мужчина.

Когда он схватил мальчика, тот закричал в ответ и попросил, чтобы его отпустили.

Видео:E1.RU

Напомним, 6 июля во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед. По словам мамы пострадавшего мальчика, парень, назвавшись Ильей, попросил прокатиться у ребенка на велосипеде, сделал два круга, а после скрылся в неизвестном направлении.

Сюжеты:
Екатеринбург
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