За нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы

Следствие считает, что мужчина был доставлен в отдел в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции попытался успокоить подозреваемого, но он повел себя агрессивно и напал на него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Следственный комитет Свердловской области.
Там добавили, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
На данный момент по уголовному делу собираются доказательства.
Напомним, за применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге житель Каменска-Уральского рискует оказаться в колонии.