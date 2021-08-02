За нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы

За нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы
За нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: 1MI
В нападении на силовика в отделении полиции подозревается 35-летний житель Нижнего Тагила.

Следствие считает, что мужчина был доставлен в отдел в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции попытался успокоить подозреваемого, но он повел себя агрессивно и напал на него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Следственный комитет Свердловской области.

Там добавили, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент по уголовному делу собираются доказательства.

Напомним, за применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге житель Каменска-Уральского рискует оказаться в колонии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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