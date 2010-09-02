Эколог-радикал захватил канал Discovery
2 сентября 2010, 08:08ПроисшествияОльга
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Защитник окружающей среды 43-летний Джеймс Ли захватил здание канала Discovery в пригороде Вашингтона и взял в заложники троих человек.
Эколог-радикал потебовал от руководства канала транслировать передачи, посвященные снижению рождаемости, передает Lenta.ru. По его мнению, планету надо защищать от людей, так как их воздействие на окружающую среду разрушительно. "Люди - самые разрушительные, грязные существа, которые разрушают то, что осталось от планеты", - говорится в манифесте злоумышленника, размещенном на сайте SaveThePlanetProtest.com
Злоумышленник Джеймс Ли имел при себе оружие, на его теле были закреплены устройства, напоминавшие бомбы. В ходе спецоперации по освобождению заложников преступник был убит. Никто и заложников не пострадал.
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