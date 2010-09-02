Эколог-радикал захватил канал Discovery

Эколог-радикал потебовал от руководства канала транслировать передачи, посвященные снижению рождаемости, передает Lenta.ru. По его мнению, планету надо защищать от людей, так как их воздействие на окружающую среду разрушительно. "Люди - самые разрушительные, грязные существа, которые разрушают то, что осталось от планеты", - говорится в манифесте злоумышленника, размещенном на сайте SaveThePlanetProtest.com