"Фасад стоит, а внутри пусто". В питерской многоэтажке рухнули перекрытия внути здания
В доме 147 по Лиговскому проспекту, который, по предварительным данным, находится на ремонте, рухнули перекрытия с первого по восьмой этажи. Люди чудом остались живы.
В момент обрушения в здании находились три человека, им удалось выбраться из-под завалов."Нас в здании было три человека, мы все вышли, кроме нас там никого не было", - сказала "Интерфаксу" девушка, вышедшая из разрушенного дома.
На первом этаже здания располагались офисы и магазины. Но вместе с тем, по данным МЧС, здание находится на ремонте. Обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, предполагают очевидцы события. "В доме строители делали капитальный ремонт и, похоже, снесли несущие стены, - цитирует NEWSru.comочевидцев. - Как только затихли звуки дрели, дом буквально сложился. Фасад стоит, а внутри пусто".
По другой предварительной версии, обрушение могло произойти из-за того, что в несущие стены были ранее вмонтированы большие сейфы, которые при переезде пользователей здания вынули, сообщает NEWSru.com.