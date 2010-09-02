"Фасад стоит, а внутри пусто". В питерской многоэтажке рухнули перекрытия внути здания

В момент обрушения в здании находились три человека, им удалось выбраться из-под завалов."Нас в здании было три человека, мы все вышли, кроме нас там никого не было", - сказала "Интерфаксу" девушка, вышедшая из разрушенного дома.

На первом этаже здания располагались офисы и магазины. Но вместе с тем, по данным МЧС, здание находится на ремонте. Обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, предполагают очевидцы события. "В доме строители делали капитальный ремонт и, похоже, снесли несущие стены, - цитирует NEWSru.comочевидцев. - Как только затихли звуки дрели, дом буквально сложился. Фасад стоит, а внутри пусто".